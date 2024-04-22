"Шахтер" с трудом обыграл "Зарю" и не подпустил "Динамо" в чемпионской гонке (видео)

"Шахтер" обыграл "Зарю" в заключительном матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на "Арене Львов" завершилась победой донецкого клуба со счетом 2:1 .

Первый тайм поединка прошел без забитых голов. На старте второй половины игры луганчане неожиданно вышли вперед – на 50-й минуте точным ударом отличился Денис Антюх.

Однако подопечные Марино Пушича сумели переломить ход противостояния и одержать волевую победу. На 72-й минуте счет сравнял Эгиналду, а на 87-й минуте решающий гол забил Даниил Сикан.

Доигрывала матч "Заря" в меньшинстве – на последней минуте основного времени прямую красную карточку получил вратарь луганчан Александр Сапутин, который выбежал за пределы штрафной площадки и в подкате сбил Сикана.

Обзор матча "Шахтер" – "Заря"

Победа позволила "Шахтеру" (58 баллов) укрепить свое лидерство в УПЛ – дончане снова опережают "Динамо" на 4 очка. "Заря" (26 пунктов) осталась на 11-й позиции.

В следующем туре чемпионата Украины "горняки" 27 апреля на выезде сразятся с ЛНЗ. Днем позже луганский клуб сыграет против "Оболони".

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