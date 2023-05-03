"Шахтер" с трудом победил в скандальном матче и сохранил лидерский отрыв в УПЛ (видео)

Арбитр не засчитал чистый гол в ворота "горняков".

"Шахтер" обыграл "Минай" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на домашней арене закарпатского клуба завершился победой дончан со счетом 1:0 .

Единственный гол во встрече "горняки" забили на 12-й минуте, когда Лассина Траоре с правого края штрафной площадки вколотил мяч в ближний угол после передачи Марьяна Шведа.

Однако этот поединок не обошелся без громкого скандала. В конце первого тайма главный рефери Николай Балакин не засчитал чистый гол "Миная". После мощного удара Дмитрия Немчанинова мяч, как видно на повторе, пересек линию ворот "Шахтера". Однако бригада арбитров решила по-другому.

Арбитр не засчитал чистый гол "Миная" в ворота "Шахтера"/фото — скриншот трансляции Setanta Sports

Отметим, что на этом матче не было системы VAR, поэтому судьи не имели возможности проверить эпизод и принять правильное решение.

Обзор матча

"Шахтер" (59 очков) продолжает лидировать в УПЛ, опережая "Днепр-1" на 5 баллов. Правда, у днепрян есть одна игра в запасе. "Минай" (23 балла) занимает 13-ю строчку.

В следующем туре команда Игоря Йовичевича 7 мая на выезде сыграет с "Александрией", а закарпатцы 8 мая примут "Ворсклу".

Напомним, в этом туре "Днепр-1" поиздевался над "Металлистом", отгрузив сопернику пять "сухих" мячей.

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