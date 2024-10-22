"Шахтер" сенсационно победил "Арсенал" в матче Юношеской лиги УЕФА

Это вторая победа для юношеской команды "горняков" в турнире.

Донецкий "Шахтер" обыграл лондонский "Арсенал" в матче третьего тура Юношеской лиги УЕФА. Встреча на стадионе "Медоу Парк" в английском городе Боремвуд завершилась со счетом 0:1 .

Единственный гол в этом поединке "горняки" забили на 14-й минуте – Валентин Галонский замкнул прострел с правого фланга точным ударом в дальний угол.

Таким образом, подопечным Алексея Белика удалось совершить громкую сенсацию, ведь перед матчем английская команда считалась фаворитом у букмекеров. На победу "Арсенала" принимались ставки с коэффициентом 1,69. Победа дончан оценивалась коэффициентом 4,80.

Для юношеской команды "горняков" это уже вторая победа в турнире. В первом туре "Шахтер" U-19 одержал победу над "Болоньей" (4:3), а затем проиграл "Аталанте" (0:3).

В свою очередь, "Арсенал" U-19 потерпел второе поражение. На старте турнира "канониры" уступили "Аталанте" (1:4), после чего обыграли ПСЖ (1:0).

Следовательно, "Шахтер" U-19 имеет 6 очков после трех матчей и поднялся на восьмое место в общей турнирной таблице Юношеской лиги УЕФА. "Арсенал" занимает 26-ю ступеньку, имея в своем активе три балла.

В следующем туре Юношеской лиги УЕФА "горняки" 6 ноября будут противостоять швейцарскому "Янг Бойз", а лондонцы в тот же день на выезде сразятся с миланским "Интером".

Напомним, матч взрослых команд "Арсенала" и "Шахтера" в рамках третьего тура основной стадии Лиги чемпионов также состоится сегодня, 22 октября. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне начнется в 22:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Арсенал" – "Шахтер" доступна на нашем сайте.

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