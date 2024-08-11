"Шахтер" сенсационно проиграл "Полесью", потеряв первые очки в новом сезоне УПЛ (видео)

"Шахтер" уступил "Полесью" в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Левый Берег" в Киеве завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече житомирская команда забила в первом тайме. На 35-й минуте Сергей Чоботенко ударом головой замкнул подачу Александра Назаренко с углового.

Отметим, что на 59-й минуте поединок приостанавливали из-за сигнала воздушной тревоги.

Обзор матча "Шахтер" – "Полесье"

Для "горняков" это первая потеря очков в новом сезоне УПЛ. В стартовом туре действующие чемпионы Украины уничтожили "Ворсклу" (5:0).

"Полесье" же провело свой первый матч в розыгрыше УПЛ-2024/25, ведь поединок стартового тура с "Рухом" был перенесен.

В третьем туре чемпионата Украины дончане 18 августа сыграют против дебютанта элитного дивизиона "Левого Берега", а житомирцы днем ранее примут "Ингулец".

Напомним, в этом сезоне "Полесье" уже успело дебютировать в еврокубках. Житомирская команда дважды проиграла словенской "Олимпии" (0:2, 1:2) в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций и вылетела из турнира.

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