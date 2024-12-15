"Шахтер" сенсационно проиграл "Полесью" в последнем матче УПЛ перед зимней паузой (видео)

"Горняки" не воспользовались возможностью приблизиться к "Александрии" и "Динамо".

"Шахтер" на выезде потерпел сенсационное поражение от "Полесья" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Житомире завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече был забит в конце второго тайма. На 90+1-й минуте Богдан Михайличенко поразил ворота своего бывшего клуба ударом в ближний угол из пределов штрафной.

Отметим, что "Полесье" обыграло "Шахтер" уже во второй раз в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины. В рамках 2-го тура УПЛ донецкий клуб также минимально проиграл житомирцам со счетом 0:1.

Обзор матча "Полесье" – "Шахтер"

После этого поражения "Шахтер" (33 очка) остался на третьем месте в УПЛ. Команду Марино Пушича опережают лидер чемпионата "Динамо" (40 баллов) и "Александрия" (38 пунктов), которая сыграла на один матч больше, чем "горняки".

"Полесье" благодаря победе над чемпионом Украины с 27 очками закрепилось на пятой позиции в турнирной таблице.

В следующем туре УПЛ, который состоится уже после зимней паузы, дончане сразятся с "Левым Берегом", а житомирская команда сойдется с "Ингульцом". Базовая дата матчей 18-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины – 22 февраля 2025 года.

Отметим, что еще до возобновления УПЛ "Шахтер" ждут заключительные поединки основного раунда Лиги чемпионов: 22 января "горняки" встретятся с французским "Брестом", а 29 января будут противостоять дортмундской "Боруссии".

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