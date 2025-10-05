- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
"Шахтер" сенсационно потерпел разгромное поражение, но остался лидером УПЛ
"Горняки" пропустили четыре мяча от черкасского клуба.
"Шахтер" сенсационно потерпел разгромное поражение от ЛНЗ в заключительном матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:4.
Уже на 14-й минуте встречи черкасский клуб открыл счет – отличился Денис Кузык.
На 61-й минуте преимущество ЛНЗ увеличил ганский форвард Марк Ассинор. А на 71-й Артур Рябов сделал счет разгромным, отправив третий мяч в ворота "горняков".
На 85-й минуте подопечные Арды Турана сократили отставание – точный удар нанес Егор Назарина.
Однако команда Виталия Пономарева сумела не только удержать победу, но и в четвертый раз поразить ворота дончан – окончательный счет игры на 89-й минуте установил нигерийский полузащитник Проспер Обах.
Обзор матча "Шахтер" – ЛНЗ
Будет добавлен в скором времени.
Несмотря на поражение, "Шахтер" (17 очков) остался лидером УПЛ. "Оранжево-черные" на один балл опережают ближайших преследователей – "Динамо" и "Кривбасс".
Для донецкого клуба это первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Украины. В предыдущих семи турах "горняки" одержали пять побед и дважды сыграли вничью.
ЛНЗ после победы над "Шахтером" имеет 14 очков и занимает шестое место в таблице УПЛ.
В следующем туре "Шахтер" 18 октября на выезде сразится с "Полесьем", а ЛНЗ днем позже примет "Колос".