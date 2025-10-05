"Шахтер" сенсационно потерпел разгромное поражение, но остался лидером УПЛ

"Шахтер" / © ФК Шахтер

"Шахтер" сенсационно потерпел разгромное поражение от ЛНЗ в заключительном матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:4 .

Уже на 14-й минуте встречи черкасский клуб открыл счет – отличился Денис Кузык.

На 61-й минуте преимущество ЛНЗ увеличил ганский форвард Марк Ассинор. А на 71-й Артур Рябов сделал счет разгромным, отправив третий мяч в ворота "горняков".

На 85-й минуте подопечные Арды Турана сократили отставание – точный удар нанес Егор Назарина.

Однако команда Виталия Пономарева сумела не только удержать победу, но и в четвертый раз поразить ворота дончан – окончательный счет игры на 89-й минуте установил нигерийский полузащитник Проспер Обах.

Обзор матча "Шахтер" – ЛНЗ

Будет добавлен в скором времени.

Несмотря на поражение, "Шахтер" (17 очков) остался лидером УПЛ. "Оранжево-черные" на один балл опережают ближайших преследователей – "Динамо" и "Кривбасс".

Для донецкого клуба это первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Украины. В предыдущих семи турах "горняки" одержали пять побед и дважды сыграли вничью.

ЛНЗ после победы над "Шахтером" имеет 14 очков и занимает шестое место в таблице УПЛ.

В следующем туре "Шахтер" 18 октября на выезде сразится с "Полесьем", а ЛНЗ днем позже примет "Колос".