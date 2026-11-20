"Шахтер" — "Левый Берег" / © ФК Шахтер

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"Шахтер" сыграл вничью с "Левым Берегом" в матче-открытии 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 1:1.

Гости активно начали встречу и уже на 14-й минуте могли выходить вперед, но гол Ильи Квасницы отменили из-за фола в начале атаки.

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Однако уже следующая атака киевлян стала результативной — Назарий Воробчак на 19-й минуте открыл счет после передачи Артема Челядина.

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Во втором тайме "горняки" сумели отыграться — на 61-й минуте Алиссон в одно касание замкнул прострел Педро Энрике с левого фланга в штрафную площадку соперника. Однако вырвать победу подопечным Арды Турана оказалось не по силам.

Обзор матча "Шахтер" — "Левый Берег"

После этого матча "Шахтер" (30 очков) продолжает лидировать в УПЛ — "оранжево-черные" на 2 балла опережают "Полесье", но сыграли на два поединка больше. "Левый Берег" (10 пунктов) поднялся на 10-е место.

В следующем туре "горняки" 30 ноября встретятся с "Буковиной", а команда Александра Рябоконя 27 ноября примет "Колос".

Перед этим "Шахтер" в среду, 25 ноября, сыграет против турецкого "Фенербахче" в основном раунде Лиги чемпионов.

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Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА после матчей Лиги наций.

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