Шахтер – Серветт: букмекеры сделали прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.
В четверг, 21 августа, донецкий "Шахтер" сыграет против швейцарского "Серветта" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Время начала поединка станет известно позже.
"Шахтер" стартовал в еврокубках с первого раунда отбора Лиги Европы, где прошел финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Во втором квалифай-раунде ЛЕ "горняки" победили турецкий "Бешикташ" (4:2, 2:0), а в третьем в серии пенальти вылетели в Лигу конференций от греческого "Панатинаикоса" (0:0, 0:0, пен. 3:4).
"Серветт" начал еврокампанию со второго квалифай-раунда Лиги чемпионов, где вылетел от чешской "Виктории" Пльзень (1:0, 1:3). В третьем этапе отбора Лиги Европы швейцарский клуб уступил нидерландскому "Утрехту" (1:3, 1:2).
Прогноз букмекеров на матч Шахтер – Серветт
Абсолютным фаворитом поединка букмекеры считают "Шахтер". На победу подопечных Арды Турана принимаются ставки с коэффициентом 1,35. Ничья – 5,30. Выигрыш "Серветта" – 7,50.
В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение "горнякам", чей триумф оценен коэффициентом 1,15. Итоговый успех швейцарского клуба – 4,80.
Ответный матч между командами состоится в четверг, 28 августа, в швейцарском городе Женева.
