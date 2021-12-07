"Шахтер" сокрушительной победой над "Шерифом" завершил выступления в юношеской Лиге чемпионов

"Горняки" провели шесть "сухих" голов.

Донецкий "Шахтер" в рамках заключительного, шестого, тура групповой стадии Юношеской Лиги УЕФА разбил в Киеве молдавский "Шериф" со счетом 6:0 .

Отметим, "горняки" впервые отличились в воротах соперника уже на шестой минуте – забил Кристиан Бако.

К концу первой половины противостояния украинский клуб еще дважды огорчил голкипера тираспольского коллектива — отметились Владислав Погорелый ( 39 , с пенальти) и Антон Глущенко ( 43 )

Во второй половине противостояния донетчане продолжили избиение оппонента. Интересно, что до 80 минут счет на табло был неизменный, но в течение следующих семи минут "Шахтер" еще трижды забил в ворота "Шерифа". Мячами за "оранжево-черных" отличились Александр Ющенко ( 80 ), Даниил Гончарук ( 85 ) и Илья Гулько ( 87 ).

Разгром 6:0! "Шахтер" победил "Шериф" в последнем матче сезона Юношеской лиги УЕФА!



Заканчиваем групповой этап на 3 месте с 9 очками. Спасибо за евросезон, парни #Shakhtar #ШахтерШериф #UYL pic.twitter.com/0TNUMOqO2i — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 7, 2021

Несмотря на столь разгромную победу, "горняки" прекратили выступление в этом турнире, ведь еще в прошлом туре уступили миланскому "Интеру" (0:1). Этот результат привел к тому, что "Шахтер" уже точно не поднялся бы выше третьей позиции в группе.

"Шахтер" с девятью баллами занял третье место в квартете;

Молодежь "Шерифа" проиграла все шесть игр на групповой стадии;

В Тирасполе дончане также разбили "Шериф" ( 5:0 );

); Из этой группы вышли дальше мадридский "Реал" и "Интер".

Добавим, что 7 декабря в 22.00 на поле киевского НСК "Олимпийский" выйдут взрослые команды "Шахтера" и "Шерифа". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Для обоих коллективов эта дуэль не будет иметь никакого турнирного значения, ведь украинский клуб уже точно будет последним, а "Шериф" продолжит борьбу в Лиге Европы.