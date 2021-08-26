"Шахтер" совершил фантастический камбэк в матче с "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов (видео)

"Шахтер" совершил фантастический камбэк в матче с "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов (видео)

Команда Роберто Де Дзерби проигрывала 0:2, но спаслась и в овертайме вырвала путевку в следующую стадию.

После минимальной победы (1:0) в первом поединке донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Монако" в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и пробился в групповой этап турнира. Встреча на ОСК "Металлист" в Харькове завершилась со счетом 2:2.

Первая половина матча прошла при тотальном доминировании "монегасков". Подопечные Нико Ковача постоянно давили на ворота "оранжево-черных" и создали массу опасных моментов, часть из которых удалось реализовать.

На 18-й минуте "Монако" повел в счете. Андрей Пятов потянул удар Кевина Фолланда, но с добиванием от Виссама Бен-Еддера уже не справился.

Еще до перерыва гости смогли удвоить свое преимущество. Матвиенко потерял Бен-Еддера на дальней штанге, а французский форвард оформил дубль, вогнав мяч уже в пустые ворота.

В компенсированное к первому тайму время "Монако" мог забивать третий раз. Витао подарил мяч Бен-Еддеру перед собственными воротами, но нападающий "Монако", перебрасывая Пятова, не попал в створ.

После перерыва "Шахтер" выровнял игру и все чаще стал искать счастья у ворот Александра Нюбеля. Для "Монако" это создало дополнительные возможности, чтобы выбегать в контратаки. На 64-й минуте Бен-Еддер мог оформить хет-трик, однако Пятов парировал удар с близкого расстояния.

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби попытался переломить ход поединка за счет замен. На 66-й минуте на поле вышел Марлос и уже через восемь минут отличился голом. 33-летний натурализованный бразилец завершил классную атаку донецкого клуба ударом в ближний угол.

В конце основного времени "монегаски" устроили штурм ворот "горняков". Диоп угрожал дальним ударом, а Фолланд бил в упор, но Пятов оба раза спас "Шахтер". В итоге 2:2 по сумме двух встреч, игра перешла в овертаймы.

В экстратайме команды обменивались атаками, но фортуна улыбнулась "горнякам". На 114-й минуте Михаил Мудрик вырвался на оперативный простор и отдавал передачу, но попал в ногу Рубена Агилара, от которой мяч опустился в сетку ворот Нюбеля. Таким образом, "горнякам" удалось по сумме двух матчей одолеть "Монако" - 3:2

"Шахтер" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, "Монако" - в групповом раунде Лиги Европы.

Жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится 26 августа, первый тур - 14/15 сентября

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