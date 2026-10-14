"Шахтер" совершил яркий камбэк и одолел АЕК во втором туре Лиги чемпионов

"Шахтер" / © Associated Press

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Донецкий "Шахтер" обыграл афинский АЕК в матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Номинально домашний для "горняков" поединок из-за войны с российскими оккупантами состоялся на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершился со счетом 3:1.

Уже на 3-й минуте противостояния АЕК мог открыть счет — Гарольд Мукуди замкнул навес с углового ударом головой, но "Шахтер" спасла штанга.

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Чемпион Греции все же открыл счет на 28-й минуте встречи — Ловро Майер точно пробил низом в дальний угол после того, как Ставрос Пилиос вошел в штрафную площадку "оранжево-черных" и покатил в центр.

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Но уже на 34-й минуте подопечные Арды Турана отыгрались — Педриньо реализовал пенальти, точно пробив в правый нижний угол, после того как Филипе Релваш сбил Алиссона в штрафной площадке АЕКа.

На 38-й минуте у "Шахтера" была возможность выйти вперед в счете — Педро Энрике решился на удар с острого угла с левого фланга и мяч попал в перекладину.

Во втором тайме донецкий клуб вышел вперед — на 80-й минуте Винисиус Тобиас прострелил с правого угла штрафной площадки и мяч от ноги голкипера афинцев Альберто Бриньоли залетел в ворота.

А еще через шесть минут "Шахтер" забил третий гол — Глейкер Мендоса получил передачу от Изаки Силвы к левому флангу штрафной площадки, сместился в центр и закрутил мяч в дальний верхний угол.

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Украинский полузащитник АЕКа Александр Зубков начал матч на скамейке для запасных и вышел на замену на 83-й минуте. В компенсированное время он из офсайда на правом фланге штрафной площадки попал в перекладину.

Обзор матча "Шахтер" — АЕК

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что в первом туре самого престижного еврокубка "Шахтер" сыграл вничью с нидерландским ПСВ (1:1), в то время как АЕК обыграл австрийский ЛАСК (1:0).

В третьем туре Лиги чемпионов дончане 21 октября на выезде сыграют с миланским "Интером", а греческая команда днем ранее в гостях сразится с "Манчестер Сити".

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Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что тренер "Шахтера" прокомментировал слухи о предложении возглавить сборную Турции.

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