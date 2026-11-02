Шахтер — Спортинг: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Шахтер" / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 3 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет против лиссабонского "Спортинга" в матче четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Номинально домашний для чемпиона Украины поединок из-за войны с российскими оккупантами состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Реклама

После трех туров "Шахтер" с 4 очками занимает 17-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов: "горняки" сыграли вничью с нидерландским ПСВ (1:1), а затем одолели греческий АЕК (3:1) и проиграли итальянскому "Интеру" (0:1)

Реклама

"Спортинг" с 6 баллами располагается на 12-й позиции: "львы" обыграли турецкий "Галатасарай" (3:1) и французский "Ланс" (2:0), после чего уступили австрийскому ЛАСКу (2:3).

После поединка со "Спортингом" подопечных Арды Турана ждут еще четыре матча основной стадии Лиги чемпионов, где их соперниками будут "Фенербахче" (Турция), "Слован" Братислава (Словакия), "Лейпциг" (Германия) и "Реал" Мадрид (Испания).

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Спортинг".

Реклама

Новости партнеров