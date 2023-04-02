"Шахтер" споткнулся в голевой перестрелке с "Черноморцем", но вернулся на вершину УПЛ (видео)

"Горняки" опережают "Днепр-1" на одно очко.
"Шахтер" сыграл вничью с "Черноморцем" в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе завершился со счетом 2:2.
Все самые интересные события в этой встрече состоялись в первом тайме. Уже на первой минуте игры "оранжево-черных" вывел вперед Дмитрий Крыськив.
На 7-й минуте одесситы отыгрались – пенальти реализовал Илья Путря.
На 18-й минуте команда Игоря Йовичевича снова повела в счете – Гиорги Гочолейшвили забил свой дебютный гол за донецкий клуб.
Однако перед перерывом "моряки" смогли восстановить паритет – на 40-й минуте отличился Владимир Салюк.
Во втором тайме команды не порадовали болельщиков голами. Следовательно, была зафиксирована боевая ничья.
Обзор матча
"Шахтер" (43 очка) вышел на первое место в турнирной таблице УПЛ – "горняки" опережают "Днепр-1" на один балл. "Черноморец" (19 пунктов) занимает 11-ю позицию.
В следующем туре дончане 8 апреля сыграют против "Металлиста", а одесситы на следующий день сразятся с "Александрией".
Читайте также:
"Заря" разбила одного из аутсайдеров УПЛ и не подпустила "Динамо" в турнирной таблице
Хет-трик Довбика позволил "Днепру-1" одержать разгромную победу и возглавить УПЛ (видео)
"Динамо" в юбилейном матче Луческу обыграло худшую команду УПЛ (видео)