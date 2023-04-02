"Шахтер" споткнулся в голевой перестрелке с "Черноморцем", но вернулся на вершину УПЛ (видео)

"Шахтер" сыграл вничью с "Черноморцем" в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе завершился со счетом 2:2 .

Все самые интересные события в этой встрече состоялись в первом тайме. Уже на первой минуте игры "оранжево-черных" вывел вперед Дмитрий Крыськив.

На 7-й минуте одесситы отыгрались – пенальти реализовал Илья Путря.

На 18-й минуте команда Игоря Йовичевича снова повела в счете – Гиорги Гочолейшвили забил свой дебютный гол за донецкий клуб.

Однако перед перерывом "моряки" смогли восстановить паритет – на 40-й минуте отличился Владимир Салюк.

Во втором тайме команды не порадовали болельщиков голами. Следовательно, была зафиксирована боевая ничья.

Обзор матча

"Шахтер" (43 очка) вышел на первое место в турнирной таблице УПЛ – "горняки" опережают "Днепр-1" на один балл. "Черноморец" (19 пунктов) занимает 11-ю позицию.

В следующем туре дончане 8 апреля сыграют против "Металлиста", а одесситы на следующий день сразятся с "Александрией".

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