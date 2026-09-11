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"Шахтер" стал лидером на старте Лиги чемпионов по интересному показателю
Стартовый состав "горняков" был самым молодым среди всех команд в первом туре Лиги чемпионов.
Стартовый состав донецкого "Шахтера" на матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ стал самым молодым среди всех команд, начинавших свои поединки в турнире на этой неделе.
Об этом сообщает Transfermarkt.com.
Средний возраст 11 футболистов донецкой команды, которых Арда Туран выпустил с первых минут, составил 24,0 года.
По этому показателю "горняки" опередили "Славию" (24,4 года), "Ланс" (24,6), "Фейеноорд" (24,8) и "Комо" (25,3). Далее в этом рейтинге расположились "Лейпциг" (25,4), ЛАСК (25,6), "Манчестер Сити" (25,7), "Порту" (25,8) и "Спортинг" (25,8).
Самый возрастной стартовый состав в первом туре Лиги чемпионов в матче с "Арсеналом" выпустил итальянский "Наполи" — 29,2 года. Далее расположились "Фенербахче" (29,1), "Бавария" (29,0), АЕК (28,9) и "Бетис" (28,9).
Между ПСВ и "Шахтером" на стадионе "Филипс" в нидерландском Эйндховене завершился боевой ничьей со счетом 1:1.
Во втором туре самого престижного еврокубка "Шахтер" 14 октября проведет номинально домашний матч против афинского АЕКа (Греция). Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".
Отметим, что "Шахтер" в статусе чемпиона Украины напрямую попал в основную стадию Лиги чемпионов, где должен сыграть 8 матчей. Помимо ПСВ, соперниками "горняков" в борьбе за выход в плей-офф также станут "Реал" Мадрид (Испания), "Интер" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Фенербахче" (Турция), "Лейпциг" (Германия), АЕК Афины (Греция) и "Слован" Братислава (Словакия).
Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Ранее сообщалось, что в "Шахтере" прокомментировали ничью против ПСВ на старте Лиги чемпионов.