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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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"Шахтер" сыграл вничью с "Ильвесом" и вышел во 2-й квалифай-раунд Лиги Европы (видео)

В следующей стадии турнира "горняки" сразятся с турецким "Бешикташем".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с финским "Ильвесом" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Таммела" в финском городе Тампере завершился со счетом 0:0.

В ходе встречи "горняки" владели инициативой, но не сумели поразить ворота соперника. В то же время дончане и сами смогли не пропустить.

За матч "Шахтер" нанес 17 ударов по воротам соперника (3 – в створ), тогда как финская команда 2 (в створ – ни одного). Владение мячом – 52% против 48% в пользу "оранжево-черных".

Обзор матча "Ильвес" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

В первом матче, который стал официальным дебютом турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера "горняков", украинский клуб разгромил "Ильвес" со счетом 6:0.

Так что по итогам двухматчевого противостояния "Шахтер" победил "Ильвес" (6:0) и вышел во 2-й квалифай-раунд Лиги Европы, где соперником дончан станет турецкий "Бешикташ".

Поединки "Шахтера" с "Бешикташем" состоятся 24 и 31 июля. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 3-й отборочный этап Лиги Европы, а проигравший попадет в 3-й раунд квалификации Лиги конференций.

В свою очередь, "Ильвес" продолжит свой еврокубковый путь во 2-м отборочном этапе Лиги конференций, где посоревнуется с нидерландским "АЗ Алкмаром".

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