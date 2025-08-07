ТСН в социальных сетях

"Шахтер" сыграл вничью с "Панатинаикосом" в первом матче квалификации Лиги Европы (видео)

Ответный поединок состоится 14 августа в Кракове.

Максим Приходько
"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с греческим "Панатинаикосом" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона-2025/26. Поединок на Олимпийском стадионе в Афинах завершился со счетом 0:0.

Обзор матча "Панатинаикос" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный поединок между "Шахтером" и "Панатинаикосом" состоится в четверг, 14 августа, на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где встретится с турецким "Самсунспором".

Тот, кто проиграет, в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сразится с проигравшим пары "Серветт" (Швейцария) – "Утрехт" (Нидерланды).

