"Шахтер" сыграл вничью с "Риекой" и вышел в 1/8 финала Лиги конференций

"Шахтер" Донецк / © ФК Шахтер

Реклама

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с хорватской "Риекой" в матче последнего, шестого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "горняков" поединок состоялся на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове и завершился со счетом 0:0 .

В течение всей встречи подопечные Арды Турана давили на ворота соперника, однако так и не сумели забить хотя бы один гол.

Впрочем, "оранжево-черным" хватило этого результата для того, чтобы завоевать прямую путевку в 1/8 финала Лиги конференций, избежав стыковых матчей.

Реклама

Обзор матча "Шахтер" – "Риека"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Шахтер" (13 очков) занял шестое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций и продолжат выступления в плей-офф, причем сразу с 1/8 финала.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попали в 1/8 финала. Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

Своего соперника в 1/8 финала Лиги конференций донецкий клуб узнает во время жеребьевки, которая состоится 27 февраля 2026 года. Матчи этой стадии запланированы 12 и 19 марта 2026 года.

Реклама

Напомним, киевское "Динамо" завершило еврокубковый сезон победой над армянским "Ноа".