ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

"Шахтер" сыграл вничью с "Риекой" и вышел в 1/8 финала Лиги конференций

Подопечные Арды Турана финишировали в топ-8 основного этапа третьего по престижности еврокубка и продолжат выступления в плей-офф.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтер" Донецк

"Шахтер" Донецк / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с хорватской "Риекой" в матче последнего, шестого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "горняков" поединок состоялся на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове и завершился со счетом 0:0.

В течение всей встречи подопечные Арды Турана давили на ворота соперника, однако так и не сумели забить хотя бы один гол.

Впрочем, "оранжево-черным" хватило этого результата для того, чтобы завоевать прямую путевку в 1/8 финала Лиги конференций, избежав стыковых матчей.

Обзор матча "Шахтер" – "Риека"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Шахтер" (13 очков) занял шестое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций и продолжат выступления в плей-офф, причем сразу с 1/8 финала.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попали в 1/8 финала. Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

Своего соперника в 1/8 финала Лиги конференций донецкий клуб узнает во время жеребьевки, которая состоится 27 февраля 2026 года. Матчи этой стадии запланированы 12 и 19 марта 2026 года.

Напомним, киевское "Динамо" завершило еврокубковый сезон победой над армянским "Ноа".

Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie