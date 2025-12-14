"Шахтер" уничтожил "Эпицентр" в заключительном матче 2025 года в УПЛ

"Шахтер" / © ФК Шахтер

"Шахтер" разгромил "Эпицентр" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 5:0 .

Уже на 9-й минуте встречи "горняки" открыли счет – пенальти реализовал Педриньо.

На 20-й минуте дончане увеличили свое преимущество благодаря точному удару Невертона.

Во втором тайме подопечные Арды Турана еще трижды поразили ворота соперника. На 56-й минуте забил Кауан Элиас, а в конце игры дубль оформил Лука Мейреллиш, отличившись голами на 85-й и 89-й минутах.

Обзор матча "Шахтер" – "Эпицентр"

После этой победы "Шахтер" (35 очков) продолжает занимать второе место в УПЛ. "Горняки" сравнялись по набранным баллам с лидером чемпионата ЛНЗ (35 пунктов), но именно черкасский клуб стал "зимним чемпионом", поскольку имеет преимущество над дончанами благодаря победе (4:1) в очной встрече.

"Эпицентр" (14 очков) находится на 14-й строчке элитного дивизиона чемпионата Украины.

Для обоих клубов это был последний матч 2025 года в УПЛ. В первых поединках после зимнего перерыва "Шахтер" встретится с "Карпатами", а "Эпицентр" будет противостоять ЛНЗ. Базовая дата поединков 17-го тура УПЛ – 21 февраля 2026 года.

Завершит 2025 год "Шахтер" номально домашним матчем последнего тура основного раунда Лиги конференций с хорватской "Риекой", который состоится в четверг, 18 декабря, в польском Кракове.

Напомним, "Шахтер" досрочно вышел в плей-офф Лиги конференций. "Оранжево-черным" хватит ничьей в поединке с "Риекой", чтобы завоевать прямую путевку в 1/8 финала, избежав стыковых матчей.