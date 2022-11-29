"Шахтер" усилился грузинским защитником, которым интересовался "Ювентус"

Донецкий "Шахтер" подписал 21-летнего защитника грузинского "Сабуртало" Георгия Гочолейшвили.

Об этом говорится на официальном сайте "горняков".

Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет. Он присоединится к донецкому клубу 1 января 2023 года.

Услугами футболиста также интересовались "Ювентус" и "Валенсия".

Георгий Гочолейшвили является питомцем академии "Сабуртало". Он защищал цвета главной команды с 2020 года, проведя в общей сложности 85 матчей за коллектив во всех турнирах, в которых оформил 8 голов и 12 ассистов.

В этом году провел 30 матчей в чемпионате Грузии (4 гола и 4 ассиста), 2 игры в Кубке Грузии и 4 поединка в квалификации Лиги конференций. В ноябре этого года Гочолейшвили дебютировал за сборную Грузии.

На счету Гочолейшвили 7 матчей за молодежную сборную Грузии U-21. 17 ноября 2022 дебютировал в составе национальной сборной Грузии.

"Шахтер" победил полтавскую "Ворсклу" в последнем матче перед зимним перерывом.

полтавскую "Ворсклу" в последнем матче перед зимним перерывом. "Шахтер" с 30 очками закрепился на втором месте в УПЛ.

Чемпионат возобновится 4 марта 2023 года. Тогда "горняки" сыграют с "Металлистом 1925", а полтавчане сразятся против "Зари".

Читайте также:

"Проблема, которая в течение года не давала играть на 100%": полузащитник "Шахтера" перенес операцию на голени

"Решать руководство": главный тренер "Шахтера" высказался о дальнейшей судьбе Мудрика

"Реал" готов приобрести талант "Шахтера" за сумасшедшую сумму