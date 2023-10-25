"Шахтер" уступил "Барселоне" на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА (видео)

Команда "горняков" U-19 занимает третье место в своей группе после трех туров.

Донецкий "Шахтер" в Испании проиграл "Барселоне" в матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу каталонцев.

"Сине-гранатовые" забили в ворота "горняков" по голу в каждом из таймов. На 15-й минуте счет открыл 17-летний немецкий полузащитник Ноа Дарвих.

Окончательный счет поединка на 85-й минуте установил 16-летний испанский нападающий Хуан Эрнандес.

В другом матче 3-го тура группы Н Юношеской лиги УЕФА бельгийский "Антверпен" дома разгромно проиграл португальскому "Порту" (1:4).

Таким образом, после трех туров команда "горняков" U-19 занимает третье место в своей группе, имея три очка. Лидирует с 9 баллами "Барселона". На второй позиции – "Порту" (6). "Антверпен" (0) замыкает квартет.

В четвертом туре Юношеской лиги УЕФА, 7 ноября, "Шахтер" проведет номинально домашний матч с "Барселоной", а "Порту" будет принимать "Антверпен".

Напомним, сегодня вечером свой матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны" сыграет основная команда "Шахтера". Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Барселона" – "Шахтер".

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