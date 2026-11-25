"Шахтер" — "Фенербахче" / © Associated Press

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Донецкий "Шахтер" проиграл стамбульскому "Фенербахче" в матче пятого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Номинально домашний для чемпиона Украины поединок из-за войны с российскими оккупантами состоялся на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершился со счетом 0:1.

Вице-чемпион Турции мог выходить вперед уже на 17-й минуте встречи, но гол Ведата Мурики был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за нарушения правил против Николая Матвиенко.

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Перед перерывом турецкий клуб имел еще один отличный момент, однако вратарь "горняков" Дмитрий Ризнык совершил невероятный сейв после выхода Огуза Айдына один на один.

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На старте второго тайма "Фенербахче" таки открыл счет в противостоянии — на 56-й минуте Мурики добил мяч в ворота после того, как Ризнык парировал удар Мейсона Гринвуда с правого фланга штрафной площадки.

"Оранжево-черные" после пропущенного мяча активно пошли вперед, однако забить гол и избежать поражения не сумели.

В то же время, гости могли забить во второй раз, но на последних минутах Ромелу Лукаку не реализовал выход один на один с Ризныком.

Обзор матча "Шахтер" — "Фенербахче"

Будет добавлен в скором времени.

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Отметим, что в предыдущих матчах основной стадии самого престижного еврокубка "горняки" сыграли вничью с нидерландским ПСВ (1:1), одолели греческий АЕК (3:1), проиграли итальянскому "Интеру" (0:1) и проиграли португальскому "Спортингу" (0:1).

"Фенербахче" ранее сыграл вничью с итальянской "Ромой" (1:1), разгромно проиграл английской "Астон Вилле" (0:6), поделил очки с чешской "Славией" (2:2) и сенсационно одолел английский "Ливерпуль" (3:2).

После третьего поражения подряд "Шахтер" (4 очка) опустился на 26-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Фенербахче" (8 баллов) поднялся на 16-ю позицию.

Впереди подопечных Арды Турана ждут еще три матча основной стадии Лиги чемпионов, где их соперниками будут "Слован" Братислава (Словакия), "Лейпциг" (Германия) и "Реал" Мадрид (Испания).

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Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" раздавил "Фенербахче" в Юношеской лиге УЕФА.

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