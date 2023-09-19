"Шахтер" уступил "Порту" на старте группового этапа Лиги чемпионов (видео)

Донецкий "Шахтер" проиграл "Порту" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге завершился со счетом 1:3 .

Португальскому клубу удалось выйти вперед уже в начале встречи. На 8-й минуте Галено добил мяч в пустые ворота после того, как голкипер "горняков" Дмитрий Ризнык отразил удар Андре Франко с линии штрафной.

Команда Патрика ван Леувена быстро отыгралась. На 13-й минуте Кевин Келси ударом головой замкнул подачу Ефима Конопли с правого фланга, который перед этим получил пас на ход от Александра Зубкова.

Однако "драконы" моментально вернули себе преимущество в счете. На 15-й минуте Даниил Сикан ошибся с передачей возле собственной штрафной, а Галено перехватил мяч и точно пробил мимо Ризныка, оформив дубль.

На 29-й минуте "Порту" увеличил свой гандикап. Галено с левого фланга выполнил прострельную передачу, которую в касание в дальний угол замкнул Мехди Тареми.

Во втором тайме "горняки" пытались изменить ход поединка, но хотя бы сократить отставание в счете нашему клубу не удалось.

В параллельном матче стартового тура группы H испанская "Барселона" дома разгромила бельгийский "Антверпен" (5:0).

Во втором туре Лиги чемпионов 4 октября "Шахтер" в Бельгии сыграет против "Антверпена", а "Порту" будет принимать "Барселону".

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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