"Шахтер" уверенно обыграл "Брест" и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Донецкий "Шахтер" обыграл французский "Брест" в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене завершился со счетом 2:0 .

Чемпион Украины открыл счет на 18-й минуте встречи – во время быстрой контратаки "горняков" бразилец Кевин реализовал выход один на один с голкипером французского клуба Марко Бизотом.

На 37-й минуте подопечные Марино Пушича удвоили свое преимущество в счете – Георгий Судаков реализовал пенальти ударом паненкой по центру ворот. Этому предшествовала роскошная вертикальная передача Судакова на Иракли Азарова, которого и сбил Бизот в собственной штрафной площадке.

Во втором тайме французский клуб больше владел мячом, но "горняки" грамотно оборонялись и не позволили сопернику хотя бы сократить отставание в счете.

На последних секундах поединка донецкий клуб вообще мог сделать счет разгромным, но гол Александра Зубкова был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за его фола во время развития атаки.

Обзор матча "Шахтер" – "Брест"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Шахтера" это вторая победа в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Первую "горняки" одержали в четвертом туре над швейцарским "Янг Бойз" (2:1).

"Шахтер" (7 очков) поднялся на 27-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов и сохранил шансы на выход в плей-офф. "Брест" (13 баллов) располагается на 11-й позиции.

В заключительном туре основного раунда самого престижного еврокубка "Шахтер" приедет в гости к дортмундской "Боруссии", а "Брест" будет принимать мадридский "Реал". Матчи состоятся 29 января.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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