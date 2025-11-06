"Шахтер" уверенно обыграл "Брейдаблик" в Лиге конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" обыграл исландский "Брейдаблик" в матче третьего тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Номинально домашний для "горняков" поединок на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове завершился со счетом 2:0 .

Подопечные Арды Турана открыли счет на 28-й минуте встречи – Артем Бондаренко забил красивым ударом слета после подачи с углового от Егора Назарины.

Во втором тайме лидер чемпионата Украины удвоил свое преимущество в счете – на 66-й минуте Кауан Элиас точно пробил низом в дальний угол после скидки Изаки Силвы.

Обзор матча "Шахтер" – "Брейдаблик"

После этой победы "Шахтер" (6 очков) поднялся на седьмое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций.

Отметим, что в предыдущих матчах основного этапа Лиги конференций "оранжево-черные" одолели шотландский "Абердин" (3:2) и проиграли польской "Легии" (1:2).

Впереди "Шахтера" ждут еще три поединка в основном раунде Лиги конференций, в которых соперниками дончан будут "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Хамрун Спартанс" (Мальта) и "Риека" (Хорватия).

В следующем туре Лиги конференций "горняки" 27 ноября на выезде будут противостоять "Шэмрок Роверс".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.