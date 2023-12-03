"Шахтер" уверенно обыграл "Металлист 1925" и приблизился к лидерам УПЛ (видео)

"Шахтер" одержал убедительную победу над "Металлистом 1925" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 2:0 .

Первый тайм встречи прошел без голов. А после перерыва подопечные Марино Пушича воплотили свое преимущество над соперником в забитые мячи. На 59-й минуте "горняков" вывел вперед Александр Зубков.

А окончательный счет поединка на 78-й минуте установил Дмитрий Крыськив, который реализовал пенальти.

Обзор матча "Шахтер" – "Металлист 1925"

После этого матча "Шахтер" (28 очков) занимает четвертое место в УПЛ. Дончане 5 пунктов уступают лидеру "Кривбассу", но имеют две игры в запасе. "Металлист 1925" провел на один поединок больше и с 15 баллами находится на 11-й позиции.

В следующем туре УПЛ, который станет последним перед зимней паузой, "Шахтер" 8 декабря сыграет против "Вереса", а "Металлист 1925" 11 декабря примет "Александрию". Кроме того, харьковчане 7 декабря в Киеве встретятся с "Динамо" в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Украины.

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