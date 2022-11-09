"Шахтер" уверенно обыграл "Верес" и не дал "Днепру-1" увеличить отрыв на вершине УПЛ

Команда Игоря Йовичевича не отпускает днепрян в погоне за чемпионством.

Донецкий "Шахтер" победил ровенский "Верес" в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:2 .

"Горняки" забили в ворота соперника по голу в каждом из таймов. На 30-й минуте Михаил Мудрик вывел свою команду вперед, реализовав пенальти.

На 65-й минуте "оранжево-черные" укрепили свое преимущество. Точный удар в свой актив занес Дмитрий Крыськив, а в роли ассистента выступил Тарас Степаненко.

"Шахтер" набрал 26 очков и остался на второй строчке в УПЛ. Подопечные Игоря Йовичевича на 5 баллов отстают от лидера – "Днепра-1", но имеют игру в запасе. "Верес" с 17 пунктами занимает пятое место.

В следующем туре дончане будут играть против "Зари", а команда Юрия Вирта сойдется с "Александрией". Матчи пройдут 13 ноября.

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