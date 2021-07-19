"Шахтер" узнает первого соперника в квалификации Лиги чемпионов: кто может выпасть "горнякам"

"Шахтер" узнает первого соперника в квалификации Лиги чемпионов: кто может выпасть "горнякам"

Подопечные Роберто Де Дзерби стартуют с 3-го раунда отбора.

В понедельник, 19 июля, состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22. Именно с этой стадии в борьбу вступает вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер".

Рассказываем, кто может стать первым соперником "горняков" в квалификации самого престижного футбольного еврокубка.

Команда Роберто Де Дзерби будет сеяной вместе с "Бенфикой", "Монако" и победителем пары "Селтик" - "Мидтьюлланд", поэтому с этими командами точно не встретится.

Кроме того, среди несеяных есть московский "Спартак", но УЕФА разводит украинские и российские клубы в еврокубках.

Кто возможные соперники "Шахтера"?

Таким образом, донецкий клуб имеет только три варианта соперников в 3-м отборочном раунде ЛЧ:

"Генк" (Бельгия)

(Бельгия) Победитель пары ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция)

(Нидерланды) - (Турция) Победитель пары: "Рапид" Вена (Австрия) - "Спарта" Прага (Чехия)

Начало церемонии жеребьевки в 13:00 по киевскому времени. Матчи 3-го раунда квалификации состоятся 3/4 и 10 августа.

Если "Шахтер" преодолеет 3-й квалификационный раунд, то на заключительном этапе отбора также будет сеяным. В случае поражения в третьем квалифай-раунде ЛЧ "горняки" сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

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