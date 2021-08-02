"Шахтер" узнал имя потенциального соперника в битве за Лигу чемпионов

"Шахтер" узнал имя потенциального соперника в битве за Лигу чемпионов

"Горнякам" придется нелегко.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф за право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов. Своего потенциального соперника на этой стадии узнал и донецкий "Шахтер".

"Горняки", если смогут пройти бельгийский "Генк", встретятся с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия). Вице-чемпион Украины в случае прохода первого соперника первый матч раунда плей-офф сыграет в гостях.

В другой паре сыграют сильнейшие в противостоянии "Бенфика" (Португалия) - "Спартак" (Россия) и ПСВ (Нидерланды) - "Мидтьюлланд" (Дания).

Матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов состоятся 17/18 и 24/25 августа.

В случае поражения от "Генка" по сумме двух встреч "горняки" сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

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