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"Шахтер" узнал потенциального соперника в раунде плей-офф отбора Лиги Европы
Перед этим "горнякам" в 3-м квалифай-раунде Лиги Европы необходимо пройти греческий "Панатинаикос".
В понедельник, 4 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26. Своего потенциального соперника на этой стадии в том числе узнал донецкий "Шахтер".
Если "горняки" в третьем раунде отбора Лиги Европы пройдут греческий "Панатинаикос", то за выход в основную стадию турнира сразятся с турецким "Самсунспором".
Поединки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоятся 21 и 28 августа. Победители выйдут в основную стадию Лиги Европы, а проигравшие продолжат выступления в основном этапе Лиги конференций.
Матчи "Шахтера" с "Панатинаикосом" состоятся 7 и 14 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, а проигравший посоревнуется в раунде плей-офф отбора Лиги конференций.
Отметим, что "Шахтер" в первом раунде отбора Лиги Европы прошел финский "Ильвес" (6:0, 0:0), а во втором оказался сильнее турецкого "Бешикташ" (4:2, 2:0).
Ранее сообщалось, что "Шахтер" вырвал победу над "Эпицентром" в стартовом туре УПЛ.
Также мы рассказывали, что "Динамо" узнало потенциального соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Кроме того, "Динамо" получило соперника в раунде плей-офф отбора Лиги Европы, если вылетит с квалификации Лиги чемпионов.