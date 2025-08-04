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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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"Шахтер" узнал потенциального соперника в раунде плей-офф отбора Лиги Европы

Перед этим "горнякам" в 3-м квалифай-раунде Лиги Европы необходимо пройти греческий "Панатинаикос".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

В понедельник, 4 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26. Своего потенциального соперника на этой стадии в том числе узнал донецкий "Шахтер".

Если "горняки" в третьем раунде отбора Лиги Европы пройдут греческий "Панатинаикос", то за выход в основную стадию турнира сразятся с турецким "Самсунспором".

Поединки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоятся 21 и 28 августа. Победители выйдут в основную стадию Лиги Европы, а проигравшие продолжат выступления в основном этапе Лиги конференций.

Матчи "Шахтера" с "Панатинаикосом" состоятся 7 и 14 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, а проигравший посоревнуется в раунде плей-офф отбора Лиги конференций.

Отметим, что "Шахтер" в первом раунде отбора Лиги Европы прошел финский "Ильвес" (6:0, 0:0), а во втором оказался сильнее турецкого "Бешикташ" (4:2, 2:0).

Ранее сообщалось, что "Шахтер" вырвал победу над "Эпицентром" в стартовом туре УПЛ.

Также мы рассказывали, что "Динамо" узнало потенциального соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Кроме того, "Динамо" получило соперника в раунде плей-офф отбора Лиги Европы, если вылетит с квалификации Лиги чемпионов.

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