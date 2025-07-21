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"Шахтер" узнал потенциального соперника в третьем квалификационном раунде Лиги Европы
Перед этим "горняки" во 2-м раунде отбора Лиги Европы должны пройти турецкий "Бешикташ".
Донецкий "Шахтер" узнал своего потенциального соперника в третьем раунде отбора Лиги Европы сезона 2025/26.
Если "горнякам" во втором отборочном этапе удастся преодолеть турецкий "Бешикташ", то дальше подопечные Арды Турана сыграют с проигравшим пары "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция).
Поединки 3-го раунда квалификации Лиги Европы состоятся 7 и 14 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф отбора Лиги Европы, а проигравшие перейдут в раунд плей-офф отбора Лиги конференций.
Отметим, что матчи 2-го раунда отбора Лиги Европы между "Шахтером" и "Бешикташем" состоятся 24 и 31 июля.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 3-й отборочный этап Лиги Европы, а проигравший попадет в 3-й раунд квалификации Лиги конференций.
Напомним, что в первом квалификационном раунде Лиги Европы донецкий клуб сумел пройти финский "Ильвес" (6:0, 0:0).