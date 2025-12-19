ТСН в социальных сетях

Проспорт
73
1 мин

"Шахтер" узнал потенциальных соперников в 1/8 финала Лиги конференций

За выход в четвертьфинал Лиги конференций "горняки" сразятся против одной из определенной четверки команд.

Максим Приходько
"Шахтер" Донецк

"Шахтер" Донецк / © ФК Шахтер

Стали известны потенциальные соперники донецкого "Шахтера" в 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Сыграв вничью в последнем туре с хорватской "Риекой" (0:0), "горняки" (13 очков) заняли шестое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций и завоевали прямую путевку в 1/8 финала.

За выход в четвертьфинал третьего по престижности еврокубка подопечные Арды Турана сразятся против одной из команд, которая вышла в плей-офф с мест с 9-го по 24-е.

Причем сетка плей-офф уже определила, что это будет кто-то из четырех клубов: финский КуПС, северомакедонская "Шкендия", польский "Лех" Познань или турецкий "Самсунспор".

Потенциальные соперники "Шахтера" в 1/8 финала Лиги конференций:

  • КуПС (Финляндия)

  • Шкендия (Северная Македония)

  • Лех Познань (Польша)

  • Самсунспор (Турция)

Своего соперника в 1/8 финала Лиги конференций донецкий клуб узнает во время жеребьевки, которая состоится 27 февраля 2026 года. Матчи этой стадии запланированы 12 и 19 марта 2026 года.

Напомним, киевское "Динамо" завершило еврокубковый сезон победой над армянским "Ноа".

