"Шахтер" узнал потенциальных соперников в 1/8 финала Лиги конференций

"Шахтер" Донецк / © ФК Шахтер

Стали известны потенциальные соперники донецкого "Шахтера" в 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Сыграв вничью в последнем туре с хорватской "Риекой" (0:0), "горняки" (13 очков) заняли шестое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций и завоевали прямую путевку в 1/8 финала.

За выход в четвертьфинал третьего по престижности еврокубка подопечные Арды Турана сразятся против одной из команд, которая вышла в плей-офф с мест с 9-го по 24-е.

Причем сетка плей-офф уже определила, что это будет кто-то из четырех клубов: финский КуПС, северомакедонская "Шкендия", польский "Лех" Познань или турецкий "Самсунспор".

Потенциальные соперники "Шахтера" в 1/8 финала Лиги конференций:

КуПС (Финляндия)

Шкендия (Северная Македония)

Лех Познань (Польша)

Самсунспор (Турция)

Своего соперника в 1/8 финала Лиги конференций донецкий клуб узнает во время жеребьевки, которая состоится 27 февраля 2026 года. Матчи этой стадии запланированы 12 и 19 марта 2026 года.

Напомним, киевское "Динамо" завершило еврокубковый сезон победой над армянским "Ноа".