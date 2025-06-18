"Шахтер" узнал, с кем сыграет во втором квалифай-раунде Лиги конференций в случае вылета из Лиги Европы

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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В среду, 18 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

В том числе своего потенциального соперника на этой стадии узнал донецкий "Шахтер", который начнет новый сезон еврокубков с первого отборочного раунда Лиги Европы.

Если на старте квалификации Лиги Европы "горняки" в двухматчевой дуэли уступят финскому "Ильвесу", то перейдут во 2-й отборочный этап Лиги конференций, где их соперником станет нидерландский "АЗ Алкмар" .

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Поединки 2-го квалифай-раунда Лиги конференций состоятся 24 и 31 июля. Победители двухматчевых противостояний выйдут в 3-й отборочный этап Лиги конференций, а проигравшие завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы. В случае прохождения финского "Ильвеса" дальше подопечных Арды Турана ждет противостояние с турецким "Бешикташем".

Матчи "Шахтера" с финским "Ильвесом" состоятся 10 и 17 июля. Потенциальные поединки "оранжево-черных" с "Бешикташем" – 24 и 31 июля.