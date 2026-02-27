"Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" узнал, с кем сыграет в 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

За путевку в четвертьфинал третьего по престижности еврокубка "горняки" сразятся с польским "Лехом".

Поединки пройдут 12 и 19 марта. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в четвертьфинал.

Отметим, что "Шахтер" напрямую вышел в 1/8 финала, закончив основной этап Лиги конференций в топ-8.

В то время как "Леху" пришлось проходить стыковую стадию плей-офф: там польский клуб дважды обыграл финский КуПС (2:0, 1:0).

Победитель пары "Лех" — "Шахтер" в четвертьфинале сыграет с победителем пары "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Спарта" Прага (Чехия).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).