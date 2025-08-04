"Шахтер" узнал соперника в плей-офф отбора Лиги конференций, если вылетит из Лиги Европы

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" узнал, с кем сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций в случае вылета в 3-м раунде отбора Лиги Европы сезона-2025/26.

Если "горняки" в третьем раунде квалификации Лиги Европы не пройдут греческий "Панатинаикос", то за выход в основную стадию Лиги конференций сразятся с проигравшим пары "Серветт" (Швейцария) – "Утрехт" (Нидерланды) .

Поединки раунда плей-офф квалификации Лиги конференций состоятся 21 и 28 августа. Победители выйдут в основную стадию турнира, а проигравшие завершат выступления в еврокубках.

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Матчи "Шахтера" с "Панатинаикосом" состоятся 7 и 14 августа. Победитель в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы встретится с турецким "Самсунспором", а проигравший посоревнуется в раунде плей-офф отбора Лиги конференций.

Отметим, что "Шахтер" в первом раунде отбора Лиги Европы прошел финский "Ильвес" (6:0, 0:0), а во втором оказался сильнее турецкого "Бешикташ" (4:2, 2:0).

Добавим, что "Шахтер" вырвал победу над "Эпицентром" в стартовом туре УПЛ.

Ранее сообщалось, что "Динамо" узнало потенциального соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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Кроме того, "Динамо" получило соперника в раунде плей-офф отбора Лиги Европы, если вылетит из квалификации Лиги чемпионов.

Также определен потенциальный соперник "Полесья" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.