"Шахтер" узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов

"Шахтер" будет представлять Украину в самом престижном еврокубке - Лиге чемпионов. "Горняки" узнали соперников в групповом этапе.

В четверг, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23, по результатам которой соперников узнал единственный представитель Украины - донецкий "Шахтер".

"Горняки" были посеяны из 3-й корзины и сыграют в группе F с мадридским "Реалом", немецким "Лейпцигом" и шотландским "Селтиком".

Напомним, что в групповом этапе имело шанс сыграть и киевское "Динамо", однако подопечные Мирчи Луческу уступили португальской "Бенфике" в плей-офф (0:2, 0:3).

Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.

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