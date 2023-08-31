"Шахтер" узнал соперников в групповом раунде Лиги чемпионов

"Горняки" были посеяны из третьей корзины и попали в квартет H.

В четверг, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24. Своих соперников на этой стадии турнира также узнал единственный представитель Украины – донецкий "Шахтер".

Во время процедуры жеребьевки "горняки" были посеяны из третьей корзины и попали в группу H, где сыграют против испанской "Барселоны", португальского "Порту" и бельгийского "Антверпена".

Отметим, что "Шахтер" в статусе чемпиона УПЛ получил прямую путевку в групповой этап самого престижного еврокубка.

Вице-чемпион Украины – "Днепр-1" – пытался пробиться в групповой этап ЛЧ через квалификацию, но не сумел этого сделать. Днепряне стартовали со 2-го раунда отбора и сразу же вылетели от греческого "Панатинаикоса".

Матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут с 19 сентября по 13 декабря. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.

Команды, которые финишируют третьими в группах ЛЧ, опустятся в Лигу Европы и сойдутся в стыковых матчах за путевки в 1/8 финала с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

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