"Шахтер" узнал соперников в основном раунде Лиги конференций

"Шахтер" Донецк / © ФК Шахтер

Реклама

В пятницу, 29 августа, состоялась жеребьевка основной стадии Лиги конференций сезона-2025/26. В том числе своих соперников узнал донецкий "Шахтер" .

Перед жребием все клубы были разделены на шесть корзин, согласно рейтингу УЕФА. "Горняки" оказался в первой корзине и получили по одному сопернику из каждой корзины.

Подопечные Арды Турана сыграют по одному матчу против шести разных команд. Соперниками "горняков" станут "Легия" (Польша), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Риека" (Хорватия), "Абердин" (Шотландия), "Брейдаблик" (Исландия), "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Реклама

Соперники "Шахтера" в основной стадии Лиги конференций

Из корзины 1 (дома): "Легия" (Польша)

Из корзины 2 (в гостях): "Шэмрок Роверс" (Ирландия)

Из корзины 3 (дома): "Риека" (Хорватия)

Из корзины 4 (в гостях): "Абердин" (Шотландия)

Из корзины 5 (дома): "Брейдаблик" (Исландия)

Из корзины 6 (в гостях): "Хамрун Спартанс" (Мальта)

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Календарь туров основной стадии Лиги конференций

1-й тур: 2 октября 2025 года

2-й тур: 23 октября 2025 года

3-й тур: 6 ноября 2025 года

Реклама

4-й тур: 27 ноября 2025 года

5-й тур: 11 декабря 2025 года

6-й тур: 18 декабря 2025 года

Календарь плей-офф Лиги конференций

Стыковые матчи: 19 и 26 февраля 2026 года

Реклама

1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года

Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026 года

Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026 года

Финал: 27 мая 2026 года (Лейпциг, Германия)

Реклама

Также мы сообщали, что киевское "Динамо" узнало соперников в основном этапе Лиги конференций.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).