"Шахтер" узнал соперников в основном раунде обновленной Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" получил соперников в основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Процедура жеребьевки состоялась в четверг, 29 августа, в Монако.

В обновленном розыгрыше самого престижного евротурнира "горняки" будут выступать в единой лиге, где сыграют против восьми разных команд. Соперниками чемпиона Украины станут "Бавария" (Германия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Аталанта" (Италия), "Арсенал" Лондон (Англия), "Янг Бойз" (Швейцария), ПСВ (Нидерланды), "Брест" (Франция), "Болонья" (Италия).

Соперники "Шахтера" в основном раунде Лиги чемпионов-2024/25

Из корзины 1 (дома): "Бавария" (Германия)

Из корзины 1 (на выезде): "Боруссия" Дортмунд (Германия)

Из корзины 2 (дома): "Аталанта" (Италия)

Из корзины 2 (на выезде): "Арсенал" (Англия)

Из корзины 3 (дома): "Янг Бойз" (Швейцария)

Из корзины 3 (на выезде): ПСВ (Нидерланды)

Из корзины 4 (дома): "Брест" (Франция)

Из корзины 4 (на выезде): "Болонья" (Италия)

Отметим, что перед автоматизированной жеребьевкой 36 клубов были поделены на корзины, согласно их коэффициентам УЕФА. Все участники Лиги чемпионов получили по 2 соперника из 4 разных корзин. "Шахтер" был посеян из второй корзины.

Каждая команда в основном раунде Лиги чемпионов проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Календарь матчей будет опубликован в субботу, 31 августа.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, как это было раньше – в формате двухматчевых противостояний, финал будет состоять из одного поединка.

Читайте также:

Новый формат футбольных еврокубков: как это будет работать, что ждет украинские клубы

Лига чемпионов: результаты матчей раунда плей-офф квалификации

"Динамо" сыграло вничью против "Зальцбурга" и не вышло в основную стадию Лиги чемпионов (видео)