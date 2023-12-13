"Шахтер" в безумном матче с 8 голами проиграл "Порту" и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Донецкий "Шахтер" уступил португальскому "Порту " в матче заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Сверхрезультативный поединок на стадионе "Драгау" в городе Порту завершился со счетом 5:3 .

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов "горнякам" нужно было только побеждать португальский клуб, тогда как "драконов" устраивала даже ничья. Хозяева поля вышли вперед на 9-й минуте – после провала в обороне дончан Галено с близкого расстояния отправил мяч в пустые ворота.

На 29-й минуте "оранжево-черные" отыгрались. Даниил Сикан расстрелял пустые ворота после передачи Александра Зубкова. Интересно, что во время атаки "Шахтера" лайнсмен поднял флажок, зафиксировав офсайд. Но затем главный арбитр воспользовался помощью VAR и засчитал гол.

Перед перерывом "Порту" удалось забить второй мяч. На 43-й минуте Галено оформил дубль, нанеся мощный удар из-за пределов штрафной в ближний угол.

Во втором тайме "драконы" в третий раз поразили ворота Дмитрия Ризныка. На 62-й минуте Галено на половине поля "горняков" перехватил передачу Георгия Судакова на Гиорги Гочолеишвили и отдал пас в штрафную, откуда Мехди Тареми вколотил мяч в ближний угол.

На 72-й минуте "Шахтер" сократил отставание в счете. С ударом Сикана справился голкипер, но мяч от Эуштакиу залетел в сетку ворот "Порту".

Однако "драконы" быстро ответили и сделали счет разгромным. На 75-й минуте португальский ветеран Пепе забил после подачи с углового и обновил возрастной рекорд среди авторов голов в Лиге чемпионов. А еще через семь минут Франсишку Консейсау забил сразу после своего выхода на замену.

Последнее слово в этом увлекательном поединке было за "горняками". На 88-й минуте 19-летний бразилец Эгиналду, вышедший из скамейки запасных "Шахтера", точно пробил низом в дальний угол.

Обзор матча "Порту" – "Шахтер"

Таким образом, "Шахтер" с 9 очками занял третье место в группе H после "Барселоны" и "Порту" и не смог пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Весной "горняки" в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

В другом матче шестого тура этого квартета "Барселона" (12 очков), которая досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов, в гостях проиграла бельгийскому "Антверпену" (3:2), потерявшему шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

Так что "Барселона" (12 очков) и "Порту" (12 баллов) сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов – каталонцы заняли первое место в группе, обойдя "драконов" по дополнительным показателям. "Шахтер" (9 очков) отправляется в Лигу Европы, а для "Антверпена" (3 пункта) этот евросезон завершен.

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