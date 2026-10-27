"Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины

"Шахтер" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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Донецкий "Шахтер" разгромил киевское "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины сезона-2026/27. Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 3:0.

Еще в первом тайме "бело-синие" остались в меньшинстве — на 30-й минуте встречи Тарас Михавко получил прямую красную карточку за то, что в чужой штрафной площадке отмахнулся от Олега Очеретько, попав сопернику в лицо.

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На 43-й минуте "горняки" открыли счет — после подачи с углового с левого фланга Глейкер Мендоса с подбора поразил ворота Георгия Бущана.

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Во втором тайме подопечные Арды Турана развили свой успех. На 74-й минуте Изаки Силва головой замкнул подачу с правого фланга штрафной площадки от Алиссона.

На 87-й минуте "оранжево-черные" довели дело до разгрома — Алиссон точно пробил в левый нижний угол.

В компенсированное время, на 90+2-й минуте, киевляне вообще остались вдевятером — Алиу Тиаре получил прямую красную карточку за то, что влетел в грязном подкате в Алиссона.

Уже после финального свистка динамовцы заработали третье удаление. Эдуардо Герреро получил красную карточку после того, как спровоцировал стычку — ему не понравилось, как бразильцы "Шахтера" праздновали победу.

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Обзор матча "Шахтер" — "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Шахтер" вышел в четвертьфинал Кубка Украины, а "Динамо" завершило выступления в турнире.

В 1/16 финала турнира гранды украинского футбола победили представителей Второй лиги: "Шахтер" разгромил "Ольховцы" (3:0), а "Динамо" одолело винницкую "Ниву" (1:0).

Отметим, что в предыдущем розыгрыше Кубка Украины "бело-синие" и "горняки" также встретились уже на стадии 1/8 финала. Тогда "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" со счетом 2:1.

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Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1). После поражения от "Шахтера" киевляне сложили полномичия действующего обладателя трофея.

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