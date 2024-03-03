"Шахтер" в большинстве разгромил "Кривбасс" в зрелищном матче УПЛ с 7 голами (видео)

"Шахтер" победил "Кривбасс" в центральном матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 5:2 .

Уже на 10-й минуте встречи дончан вывел вперед Ефим Конопля. Криворожский клуб ответил на 20-й минуте, когда счет сравнял ганский нападающий Принс Квабена Аду.

Однако подопечные Марино Пушича быстро вернули себе преимущество в счете. На 22-й минуте Дмитрий Крыськив забил довольно неоднозначный гол – "горняки" разыграли штрафной, пока Александр Зубков лежал на газоне, а игроки "Кривбасса" буквально выключились из игры.

На старте второго тайма команда Юрия Вернидуба осталась в меньшинстве – на 57-й минуте Хрвое Илич получил прямую красную карточку за грубое нарушение правил.

"Оранжево-черные" воспользовались численным преимуществом и развили свое преимущество. На 68-й минуте забил Артем Бондаренко, а на 82-й минуте Крыськив оформил дубль.

На 85-й минуте Тимур Стецьков сократил отставание криворожцев, но последнее слово в этом поединке было за "Шахтером" – на 90+3-й минуте окончательный счет установил Лассина Траоре.

Обзор матча "Шахтер" – "Кривбасс"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Кривбасс" (37 очков) остался на втором месте в УПЛ и не смог обойти лидера чемпионата "Днепр-1" (38 баллов). "Шахтер" (35 пунктов) поднялся на третью позицию и имеет два матча в запасе.

В следующем туре команда Вернидуба 9 марта примет "Оболонь", а "горняки" днем ранее встретятся с "Колосом".

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