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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Шахтер" в большинстве разгромил ЛНЗ и не отпустил "Полесье" на вершине УПЛ

"Горняки" одержали третью победу подряд в чемпионате Украины.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтер" — ЛНЗ

"Шахтер" — ЛНЗ / © Футбольный клуб "ЛНЗ"

"Шахтер" разгромил ЛНЗ в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 3:0.

Уже на 22-й минуте встречи черкасская команда осталась в меньшинстве — защитник Назарий Муравский получил прямую красную карточку за то, что локтем отмахнулся от Марлона Гомеса во время подготовки стандарта перед чужой штрафной площадкой.

Первый тайм матча прошел без забитых голов, а вот во втором "горняки" сумели открыть счет — на 63-й минуте Педриньо эффектным ударом отправил мяч в дальний верхний угол после передачи Лассины Траоре.

А уже через шесть минут подопечные Арды Турана удвоили свое преимущество в счете. Голкипер гостей Дмитрий Ледвий сбил Марлона Гомеса в собственной штрафной площадке, а Невертон с пенальти точно пробил в левый нижний угол.

На 83-й минуте "оранжево-черные" довели дело до разгрома — Педро Энрике сделал разрезную передачу на Изаки Силву, а тот сблизился с вратарем и направил мяч в дальний угол.

Таким образом, дончане одержали третью победу подряд в чемпионате Украины.

Обзор матча "Шахтер" — ЛНЗ

После этой победы "Шахтер" (18 баллов) остался на втором месте в УПЛ, но догнал по очкам лидера чемпионата — "Полесье". У ЛНЗ 8 пунктов и седьмая ступенька турнирной таблицы.

В следующем туре УПЛ, который состоится уже после международной паузы, "Шахтер" на выезде сыграет с "Веесом", а ЛНЗ примет "Кудровку". Базовая дата проведения поединков — 10 октября.

Ранее сообщалось, что "Динамо" вырвало победу над "Зарей" в матче УПЛ.

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