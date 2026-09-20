"Шахтер" в большинстве разгромил ЛНЗ и не отпустил "Полесье" на вершине УПЛ

"Шахтер" — ЛНЗ / © Футбольный клуб "ЛНЗ"

Реклама

"Шахтер" разгромил ЛНЗ в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 3:0 .

Уже на 22-й минуте встречи черкасская команда осталась в меньшинстве — защитник Назарий Муравский получил прямую красную карточку за то, что локтем отмахнулся от Марлона Гомеса во время подготовки стандарта перед чужой штрафной площадкой.

Реклама

Первый тайм матча прошел без забитых голов, а вот во втором "горняки" сумели открыть счет — на 63-й минуте Педриньо эффектным ударом отправил мяч в дальний верхний угол после передачи Лассины Траоре.

Реклама

А уже через шесть минут подопечные Арды Турана удвоили свое преимущество в счете. Голкипер гостей Дмитрий Ледвий сбил Марлона Гомеса в собственной штрафной площадке, а Невертон с пенальти точно пробил в левый нижний угол.

На 83-й минуте "оранжево-черные" довели дело до разгрома — Педро Энрике сделал разрезную передачу на Изаки Силву, а тот сблизился с вратарем и направил мяч в дальний угол.

Таким образом, дончане одержали третью победу подряд в чемпионате Украины.

Обзор матча "Шахтер" — ЛНЗ

После этой победы "Шахтер" (18 баллов) остался на втором месте в УПЛ, но догнал по очкам лидера чемпионата — "Полесье". У ЛНЗ 8 пунктов и седьмая ступенька турнирной таблицы.

Реклама

В следующем туре УПЛ, который состоится уже после международной паузы, "Шахтер" на выезде сыграет с "Веесом", а ЛНЗ примет "Кудровку". Базовая дата проведения поединков — 10 октября.

Ранее сообщалось, что "Динамо" вырвало победу над "Зарей" в матче УПЛ.

Новости партнеров

Новости партнеров