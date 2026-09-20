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"Шахтер" в большинстве разгромил ЛНЗ и не отпустил "Полесье" на вершине УПЛ
"Горняки" одержали третью победу подряд в чемпионате Украины.
"Шахтер" разгромил ЛНЗ в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 3:0.
Уже на 22-й минуте встречи черкасская команда осталась в меньшинстве — защитник Назарий Муравский получил прямую красную карточку за то, что локтем отмахнулся от Марлона Гомеса во время подготовки стандарта перед чужой штрафной площадкой.
Первый тайм матча прошел без забитых голов, а вот во втором "горняки" сумели открыть счет — на 63-й минуте Педриньо эффектным ударом отправил мяч в дальний верхний угол после передачи Лассины Траоре.
А уже через шесть минут подопечные Арды Турана удвоили свое преимущество в счете. Голкипер гостей Дмитрий Ледвий сбил Марлона Гомеса в собственной штрафной площадке, а Невертон с пенальти точно пробил в левый нижний угол.
На 83-й минуте "оранжево-черные" довели дело до разгрома — Педро Энрике сделал разрезную передачу на Изаки Силву, а тот сблизился с вратарем и направил мяч в дальний угол.
Таким образом, дончане одержали третью победу подряд в чемпионате Украины.
Обзор матча "Шахтер" — ЛНЗ
После этой победы "Шахтер" (18 баллов) остался на втором месте в УПЛ, но догнал по очкам лидера чемпионата — "Полесье". У ЛНЗ 8 пунктов и седьмая ступенька турнирной таблицы.
В следующем туре УПЛ, который состоится уже после международной паузы, "Шахтер" на выезде сыграет с "Веесом", а ЛНЗ примет "Кудровку". Базовая дата проведения поединков — 10 октября.
Ранее сообщалось, что "Динамо" вырвало победу над "Зарей" в матче УПЛ.