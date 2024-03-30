"Шахтер" в большинстве разгромил "Оболонь" и стал единоличным лидером УПЛ (видео)

Весь второй тайм "пивовары" провели вдесятером.
"Шахтер" разбил "Оболонь" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на "Оболонь-Арене" в Киеве завершилась со счетом 0:3.
Дончане вышли вперед на 16-й минуте встречи. Даниил Сикан отличился голом после передачи Марьяна Шведа.
В компенсированное к первому тайму время "горняки" удвоили свое преимущество – на 45+1-й минуте точный удар нанес Швед.
Перед самым перерывом "пивовары" остались в меньшинстве – на 45+5-й минуте Сергей Суханов в грубом подкате сбил Шведа на левом фланге защиты, за что получил прямую красную карточку.
Во втором тайме подопечные Марино Пушича довели дело до разгрома – Швед на 90+1-й минуте оформил дубль.
Обзор матча "Оболонь" – "Шахтер"
После этой победы "Шахтер" (46 очков) стал единоличным лидером УПЛ. Донецкий клуб теперь на три балла опережает Кривбасс, а также имеет матч в запасе. "Оболонь" (18 пунктов) осталась на 13-й позиции.
В следующем туре чемпионата Украины "горняки" 7 апреля встретятся с "Рухом", а "пивовары" днем ранее сразятся с "Вересом".
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