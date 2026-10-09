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Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Шахтер" в большинстве разгромил "Верес" и стал единоличным лидером УПЛ

"Горняки" разобрались с ровенской командой, которая большую часть встречи провела вдесятером.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" разгромил ровенский "Верес" в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Авангард" в городе Ровно завершился со счетом 0:3.

"Горняки" открыли счет в середине первого тайма — на 32-й минуте Педриньо в падении добил мяч в сетку после того, как вратарь хозяев Валентин Горох отбил удар издалека под перекладину от Невертона.

А через пять минут ровенская команда осталась в меньшинстве — полузащитник "Вереса" Ростислав Баран получил прямую красную карточку за фол против Валерия Бондаря.

Во втором тайме подопечные Арды Турана увеличили свое преимущество — на 58-й минуте Николай Матвиенко из-за пределов штрафной площадки пробил в правый верхний угол.

На 71-й минуте "оранжево-черные" довели дело до разгрома — Педро Энрике нанес точный дальний удар в правый угол после передачи Педриньо с розыгрыша углового.

Обзор матча "Верес" — "Шахтер"

После этой победы "Шахтер" (21 очко) стал единоличным лидером УПЛ. Дончане сдвинули с вершины турнирной таблицы "Полесье" (18 баллов), которое имеет матч в запасе. "Верес" (9 пунктов) остался на шестой позиции.

В следующем туре УПЛ дончане 17 октября сыграют с "Колосом", а ровенский клуб днем ранее на выезде будет противостоять "Оболони".

Перед этим "Шахтер" в среду, 14 октября, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне проведет номинально домашний матч 2-го тура Лиги чемпионов против афинского АЕКа.

Ранее стало известно, когда и где состоится матч "Шахтер" — "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины.

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