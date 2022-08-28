"Шахтер" в большинстве выцарапал первую победу в сезоне, одолев новичка УПЛ

Донецкий "Шахтер" в Киеве принимал криворожский "Кривбасс" в поединке 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

"Шахтер" обыграл "Кривбасс" в поединке 2-го тура УПЛ. Игра состоялась на столичном "Олимпийском" и завершилась победой "горняков" со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече подопечные Игоря Йовичевича забили на 76-й минуте. Подачу Михаила Мудрика со штрафного замкнул Артем Бондаренко.

Стоит отметить, что за две минуты до пропущенного мяча гости остались в меньшинстве - Никита Татарков получил вторую желтую карточку, превратившуюся для него в красную.

Для "горняков" это первая победа в новом сезоне УПЛ. В первом туре "Шахтер" расписал нулевую ничью с "Металлистом 1925".

"Кривбасс" потерпел второе подряд поражение на старте чемпионата. В своем первом матче после возвращения в УПЛ криворожский клуб минимально уступил "Колосу", а главный тренер команды Юрий Вернидуб заработал удаление, поэтому наблюдал за поединком против "Шахтера" с трибун.

Теперь "Шахтер" имеет четыре очка и находится на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. "Кривбасс" пока не набрал ни одного пункта и расположился на 14-й позиции.

В следующем туре "горняки" 2 сентября встретятся с "Рухом", а подопечные Вернидуба 4 сентября померятся силами со "Львовом".

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