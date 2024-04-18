"Шахтер" в большинстве выцарапал победу над "Зарей" и укрепил свое лидерство в УПЛ (видео)

Луганчане в меньшинстве отыгрались в поединке с "горняками", однако избежать поражения не сумели.

Донецкий "Шахтер" победил луганскую "Зарю" в перенесенном матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Левый берег" в Киеве завершился со счетом 1:3 .

Подопечные Марино Пушича вышли вперед на 30-й минуте встречи. Иракли Азаров выполнил подачу с левого фланга на дальнюю штангу, где Даниил Сикан забил ударом головой в ближний угол, едва не травмировавшись.

В начале второго тайма луганская команда осталась в меньшинстве – на 57-й минуте вторую желтую карточку заработал бразильский защитник Джордан.

Однако даже вдесятером "Заря" смогла сравнять счет в матче с "Шахтером". На 73-й минуте Игорь Кирюханцев получил пас от Эдуардо Герреро и реализовал выход один на один с голкипером "оранжево-черных" Дмитрием Ризныком.

Однако избежать поражения в этом поединке подопечным Юрия Коваля не удалось. В конце игры "горняки" таки дожали своего соперника, забив два гола в большинстве.

На 86-й минуте Артем Бондаренко завершил красивую комбинацию донецкого клуба перед чужой штрафной ударом в левый нижний угол, ассист занес в свой актив Лассина Траоре.

Окончательный счет матча в компенсированное время установил вышедший на замену Невертон. На 90+1-й минуте 18-летний бразилец обыгрался с Траоре в штрафной площадке луганцев и низом покатил мяч в дальний угол.

Обзор матча "Заря" – "Шахтер"

Эта победа позволила "Шахтеру" (55 очков) укрепить свое лидерство в УПЛ. Дончане увеличили отрыв от идущего на второй позиции "Динамо" до 4 баллов. "Заря" (26 пунктов) осталась на десятой строчке.

В следующем туре чемпионата Украины "горняки" 22 апреля снова встретятся с "Зарей".

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