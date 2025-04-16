"Шахтер" в доигровке победил "Кривбасс" и приблизился к "Динамо" с "Александрией" в УПЛ (видео)

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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"Шахтер" обыграл "Кривбасс" в перенесенном матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершилась со счетом 1:2 .

Поединок начался еще 1 сентября 2024 года, однако из-за длительной воздушной тревоги тогда его не доиграли.

Матч прервали на 50-й минуте. На тот момент "горняки" вели в счете 0:1 благодаря голу Тараса Степаненко, который сейчас уже защищает цвета турецкого "Эюпспора".

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Доигровку матча назначили на 16 апреля 2025 года. Игра должна была начаться в 14:00, но из-за воздушной тревоги старт встречи был отложен.

В 14:45 матч все-таки начался. На 62-й минуте Кевин забил гол после прострела Георгия Судакова, увеличив преимущество дончан в счете.

На 66-й минуте поединок снова был приостановлен из-за воздушной тревоги. Через 20 минут команды вернулись на поле.

На 77-й минуте "Кривбасс" имел шанс сократить отставание в счете, но гол Хрвое Илича с пенальти был отменен из-за двойного касания мяча.

На 85-й минуте подопечные Юрия Вернидуба вернули интригу в матч – отличился Егор Твердохлиб, однако избежать поражения криворожцам не удалось.

Обзор матча "Кривбасс" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Шахтер" (53 очка) продолжает занимать третье место в УПЛ. Подопечные Марино Пушича приблизились к "Александрии" (54 балла) и "Динамо" (60 пунктов), которое лидирует.

"Кривбасс" (35 очков) остался на шестой строчке элитного дивизиона чемпионата Украины.

Следующие матчи оба клуба проведут в рамках 25-го тура УПЛ: "Шахтер" 19 апреля встретится с "Колосом", а "Кривбасс" днем позже примет "Зарю".