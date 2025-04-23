"Шахтер" в экстра-таймах дожал "Полесье" и вышел в финал Кубка Украины (видео)

"Полесье" – "Шахтер" / © ФК Полесье

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Донецкий "Шахтер" одолел житомирское "Полесье" в матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. Основное время поединка на Центральном стадионе в Житомире завершилось со счетом 0:0 , а в экстра-таймах "горняки" вырвали победу – 0:1 .

В течение 90 минут игры "горняки" больше владели мячом и чаще наносили удары по воротам, однако ни одна из команд не сумела отличиться.

Так что поединок перешел в экстра-таймы. Там подопечные Марино Пушича забили единственный и победный гол – на 113-й минуте 19-летний бразильский новичок "оранжево-черных" Алиссон Сантана точно пробил после передачи Лассины Траоре.

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Обзор матча "Полесье" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Шахтера" это 21-й в истории выход в финал Кубка Украины.

В финале Кубка Украины донецкий клуб сыграет против киевского "Динамо", которое ранее в полуфинальном матче разбило черновицкую "Буковину" (4:1).

Финал турнира запланирован на 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.