"Шахтер" в экстра-таймах одолел "Серветт" и пробился в основной раунд Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" обыграл швейцарский "Серветт" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на арене "Стад де Женев" в швейцарском городе Женева завершился со счетом 1:2 по итогам экстра-таймов.

Первая встреча между командами состоялась 21 августа в польском Кракове и завершилась вничью 1:1.

В ответном матче счет был открыт в начале второго тайма – на 53-й минуте швейцарский клуб в быстрой контратаке вывел вперед Лилиан Нжо.

Подопечные Арды Турана отыгрались на 70-й минуте – Кевин реализовал пенальти, назначенный арбитром за то, что Брэдли Мазику ударил по ногам Кауана Элиаса в собственной штрафной площадке.

Так что основное время поединка завершилось со счетом 1:1. Следовательно, игра перешла в экстра-таймы. Там "горняки" вырвали победу – на 113-й минуте отличился Кауан Элиас.

Обзор матча "Серветт" – "Шахтер"

Таким образом, "Шахтер" победил со счетом 2:1 по сумме двух матчей и вышел в основную стадию Лиги конференций, а "Серветт" вылетел из еврокубков.

Добавим, что в основном этапе Лиги конференций также выступит киевское "Динамо", которое в раунде плей-офф отбора Лиги Европы по сумме двух матчей уступило израильскому "Маккабу" Тель-Авив (1:3, 1:0).

Своих соперников в основной стадии третьего по престижности еврокубка "Шахтер" и "Динамо" узнают в пятницу, 29 августа, во время жеребьевки. Начало церемонии жеребьевки основных раундов Лиги Европы и Лиги конференций – в 14:00 по киевскому времени.