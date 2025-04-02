"Шахтер" в экстра-таймах вырвал победу над "Александрией" и вышел в полуфинал Кубка Украины (видео)

"Шахтер" – "Александрия" / © ФК Александрия

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Донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" в матче 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 0:1 по итогам экстра-таймов.

Основное время встречи не определило победителя противостояния – ни одна из команд не смогла распечатать ворота соперника.

Так что игра перешла в два экстра-таймы по 15 минут каждый. Там на 109-й минуте матча "горняки" вырвали победу – бразилец Кевин точно пробил в верхний дальний угол.

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Обзор матча "Александрия" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Шахтер" стал вторым полуфиналистом Кубка Украины по футболу.

Ранее в 1/2 финала турнира пробилась "Буковина" из Черновцов, одолев в четвертьфинале сумскую "Викторию".

Еще два полуфиналиста Кубка Украины определятся в матчах "Верес" – "Полесье" и "Рух" – "Динамо", которые состоятся 2 апреля (начало – в 18:00).

Полуфиналы Кубка Украины состоятся 23 апреля (базовая дата). Финал запланирован на 14 мая в Житомире.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.